疫苗氣泡或致員工被迫打針 政黨批與港府承諾背道而馳

政府計劃推出的疫苗氣泡，食肆、酒吧、旅遊、清潔及保安等行業的部分僱主要求員工強制接種疫苗，否則可能面臨停工，甚或解僱。有政黨批評政府一直聲稱不會強迫市民接種疫苗，但疫苗氣泡政策與政府承諾背道而馳，特別是直接促使希望放寬限制的食肆老闆千方百計要求員工打針。該政黨即日起設立熱線，員工若被迫接種疫苗或有任何有關勞工權益的疑問，可以電話或whatsapp(9170 4205)求助。

民主黨勞工及福利政策發言人莫建成表示，對於有食肆老闆聲稱不願意接種疫苗的員工只是停工而非解僱，批評有關說法是巧言令色，質疑不願意或不適合打疫苗的員工，在停工期間是否會獲發工資或被迫辭職。

該政黨勞工政策發言人冼卓嵐表示，根據政府統計處資料，2019年飲食業僱員有約24.1萬人，而當中至少2萬僱員為60歲或以上長者，十分擔心這批年長員工當中，即使患有糖尿病、高血壓或其他慢性疾病而不適合接種疫苗，但為了保住飯碗而去打疫苗，風險卻由自己承擔，僱主看似毫無責任。

元朗區議員郭文浩亦表示，憂慮老闆強迫員工接種疫苗的情況會蔓延至其他行業，例如在天水圍已有清潔工友被高層勸喻打疫苗，擔心政府若落實相關疫苗氣泡政策，會產生巨大的漣漪效應。