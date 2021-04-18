外交部駐港公署反駁外國為黎智英幫腔　狠斥：對國際法治的褻瀆

官司纏身的壹傳媒黎智英、支聯會主席李卓人及民主黨創黨主席李柱銘等人上周五(16日)因8.18及8.31未經批准集結案分別被判囚及緩刑，多國發聲明譴責事件。外交部駐港公署發言人今(18日)發聲明指，對於有美國、英國及歐盟的政客對特區法院依法判刑作無端指責、惡意抹黑，甚至公然「呼籲放人」，表示強烈不滿和堅決反對，嚴正指出這是對特區法治與國際法治的雙重褻瀆與踐踏。

發言人指香港是法治社會，有關人士因組織參與未經批准的非法集結被判刑，事實依據充分，程序完全合法，判決依法公開。發言人批評一些外國干預勢力常把法治掛在嘴邊，卻一再將違法犯罪分子美化為「民主鬥士」，阻撓特區司法機關依法辦案，將政治操弄置於特區法律之上。

針對多個發表的聲明，發言人斥他們言必稱維護國際規則，卻一再踐踏國際法與國際關係基本準則，肆意插手香港事務與中國內政，充分暴露出其對國際規則合則用、不合則棄的雙重標準，強調有法必依、違法必究是法治核心要義，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權。

發言人敦促有關國家恪守不干涉內政等國際法原則和國際關係基本準則，切實尊重法治精神，摒棄虛偽的雙重標準，停止包庇和美化違法犯罪分子，停止損害香港法治與司法獨立，停止干預香港事務和中國內政。他又指任何干預和施壓都注定是徒勞的，只會搬起石頭砸自己的腳。