機場首三月客運量僅17.6萬人次　較去年勁跌97.8%

機場管理局今(18日)公布3月份航空交通數字，香港國際機場客運量及飛機起降量均較去年同期下跌，其中機場客運量為5.8萬人次，比去年同期下跌89.9%，而飛機起降量則為10,620架次，下跌了12%。相反，貨運量則較去年同期上升4.9%至39.7萬公噸。

機管局表示，新冠肺炎疫情持續，3月份客運量依然疲弱，本港居民、訪港旅客及轉機或過境旅客的客運量均較去年同月大幅下降。而3月貨運量增長主要由進口貨運量錄得雙位數字增幅所致。機管局解釋，雖然轉口貨運量因客機起降量銳減，使可用機腹載貨空間不足而錄得跌幅。整體貨運量在月內錄得上升，當中以往來中東、東南亞及台灣的貨運量升幅最為明顯。

機管局續指，機場於今年首3個月的客運量及飛機起降量為17.6萬人次及30,475架次，分別較去年同期下跌97.8%及51.9%，貨運量則上升13%至110萬公噸。於過去12個月，機場客運量及飛機起降量則分別下降98.6%和66.2%，至83.5萬人次及127,760架次；貨運量則錄得460萬公噸，下跌2%。

另外，機管局表示已完成「ONE Record」數碼化先導計劃，運用新開發的貨運同業平台，讓不同持份者可透過視圖，分享各個來源的貨物內容及狀況，令航空貨物處理工作更高效、準確。