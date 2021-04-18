團體倡訂劏房租金指數　另建議租金加幅下調至10%封頂

政府委任的劏房租務管制研究工作小組上月底提交報告，建議制訂載有強制性條款的「標準租約」，每兩年續租的租金加幅則以15%「封頂」。有關注團體本月訪問432戶不適切居所的住戶，發現73%受訪者認為租金加幅定於最高15%未能改善住屋問題，因本身租金已十分高昂，即使是15%加幅亦難以負擔。團體認為，該報告未能解決劏房租金過高的問題，建議當局制訂「劏房租金指數」，按年監測基層市場可負擔水平；租金加幅亦應下調至10%「封頂」。

社協社區組織本月透過網上問卷，訪問432戶不適切居所的住戶，當中91%居於劏房；兩房一廳、一房一廳及沒有房間的劏房，其月租中位數分別為6,500港元、5,500港元及4,500港元。調查發現，疫情下不適切居所的租金未有回落，當中居住環境最狹小、衞生最惡劣的床位單位呎租高達104.2港元，而介乎100至159.9平方米的私人住宅單位呎租只要30港元，較其高出約3.5倍，住屋質素與租金成反比。

該組織建議，差餉物業估價署短期內應以個別單位估值租金水平，規定業主分間單位後，年租金收入不應高於租值120%；長遠而言則應制訂「劏房租金指數」，按年監測基層市場的可負擔水平。而租金加幅方面，則應與現時公屋睇齊，上限由15%下調至10%。