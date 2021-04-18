羅冠聰舌戰前外交官遭翻舊帳　被指非泛民社運人士而是逃犯

在8.18及8.31未經批准集結案中，包括官司纏身的壹傳媒黎智英在內的10名泛民主派人士分別被判監禁或緩刑。涉嫌違反《港區國安法》被警方通緝、現流亡英國的前香港眾志常委羅冠聰，早前應英國廣播公司(BBC)邀請出席節目討論香港局勢及上述案件，怎料被同場的前外交官、中國與全球化智庫副主任高志凱「翻舊帳」，直指羅非民主派社運人士而是香港逃犯，如果羅回港的話很大機會被控告或定罪。

高志凱甫發言就不同意主持人對於羅的介紹，強調對方是香港的逃犯，又認為今次案件非「和平示威」，稱當時四處出現暴力事件，有人攻入立法會，破壞社會秩序等，直言「如果你說這是和平示威，你是失去理智(you are losing your mind)」。

羅反駁指法官及控方均承認8.18遊行是「和平示威」，質疑高不了解案件，企圖混淆視聽。他又斥高完全顛倒黑白，向海外輸出政治文宣，並肆意在節目上抹黑他。他指國際社會均視局方對香港打壓是侵犯人權及破壞法治，而在國安法下言論及集會自由等都被蠶食，正因如此他才獲批政治庇護，認為高的言論正攻擊英國整個政治庇護制度。

針對案件，羅被問及對英國政府有何期望時，指民主國家應組成聯盟應對中央威脅，呼籲英國考慮停止向香港派送英籍法官，並應考慮將有份破壞港人人權的官員列入制裁名單，相信這是英方有效發出警告的方法。

就此，高回應指如英方無理欺壓中國及將中國列入制裁名單，中方將會報復及反擊。他強調，若英方想以香港問題制裁中國，就「請允許羅在英國做他在香港的所作所為，他將會被控及判囚，因為他並非推動和平示威」，又指在港被判罪的人，全都是煽動暴力、破壞社會秩序。