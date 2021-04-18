政Whats噏： 打定輸數要坐監？　吳敏兒話私飯食得就好食

職工盟前主席吳敏兒(Carol)因參與上年民主派「35+」初選，而被控違反《港區國安法》，依家正被還押。唔少還押人士都會要求訂「私飯」（為還押人士提供的私人膳食），Carol話佢都好掙扎要唔要食私飯，覺得要贊助者花錢，唔好意思，但諗一諗一旦判刑就無機會食，所以覺得食得嘅日子好食喇！唔通佢打定輸數要坐監？

職工盟昨晚（17日）發布Carol於上月嘅獄中書信，Carol當時指上月12號雖然會上法庭再要求保釋，但佢都打定輸數，估計都唔會成功，惟有當係見吓大家，出去行吓囉。Carol喺早前嘅書信入面提過，因為當時要隔離21日，所以暫時未有機會出去囚室外活動。但佢喺3月10日嘅書信就話，終於可以第一次「行街」，即係去戶外球場活動一下。

Carol話自己有急步行，有時就行去籃架柱嘅橡膠旁邊，用力出吓拳，覺得好有小學生嘅感覺喎。佢又話最意外嘅係佢竟然轉到呼拉圈，佢指喺外面嘅時候轉唔到5下就跌落嚟，嚟到坐監竟然轉到成百下，自己都呆咗。佢又指，因為自己係單獨囚禁嘅，但女子在囚人士的生活比較少人提及，所以都考慮應唔應該寫番本獄中書信嘅書喎。