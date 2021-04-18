東鐵線旺角東至紅磡站今停駛　工程人員安裝路軌道岔

為配合沙中線下，東鐵線過海段的新軌道接駁工程，港鐵今(18日)第3次暫停東鐵線來往旺角東至紅磡站的列車服務，並提供免費接駁巴士，來往紅磡站及九龍塘站。港鐵指相關工程由凌晨開始，工程人員主要進行往旺角東方向的路軌道岔安裝工程。九巴預料來往新界東及市區的客流量或會上升，會密切監察相關路線，作車務調動。

港鐵指，工程由今日凌晨起展開，大約200名工程人員在不同崗位進行有關工作，並主要進行往旺角東方向的路軌道岔安裝工程，以及相關的測試及微調程序。此外，東鐵綫相關車站於今共加派了約300名額外人手協助乘客，整體列車服務及車站運作大致暢順。港鐵亦會安排免費接駁巴士點對點來往九龍塘及紅磡站。

港鐵又提醒乘客，要為行程預留充裕時間，並優先使用港鐵替代路線，亦可考慮選擇乘搭其他交通工具。若乘客乘搭港鐵免費接駁巴士，需留意其運作效率受路面情況影響，因巴士運載量不及鐵路。為免乘客因今次停駛安排而令行程成本增加，港鐵會實施特別車費安排，乘客有疑問可向港鐵職員查詢。

九巴則稱會密切監察7條直接路線的情況，包括673、978、307、170、182、680及681，視乎使用情況作車務調動。九巴建議來往港島東或港島南及新界東的乘客，可乘搭102、112、118及171線，並於彌敦道或加士居道轉乘各新界路線。

運輸署總運輸主任莫家聲表示，署方及港鐵會留意鐵路及接駁巴士服務情況，有需要時會加強服務。