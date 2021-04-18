變種病毒患者曾遊覽　長洲人流大減　商戶呻生意跌逾半

香港首現變種新冠病毒確診個案，病人曾到訪過長洲並在一間餐廳用膳，導致今日(18日)人流大跌，往日周末人頭湧湧的盛況不再，有商戶大呻今日生意較上個周日跌逾半，雖然不甚擔心疫情，但也會做檢測求個安心；有遊客則表示已接種新冠疫苗，故不憂慮染疫。

不甚擔心疫情的小食店店東吳女士表示，由於長洲空間較闊落，不似市區般逼狹，加上店內沒有中央冷氣，相信傳播風險較低，但仍會提醒顧客進食時不要太多人聚集，並盡量保持距離，她亦特地在店外放置風扇，加強空氣流通，自己稍後也會去做病毒檢測。不過，她指出，今日生意較上周日(11日)少了最少一半，相信與疫情有關，坦言沒有法子，只好順其自然。

另一小食店主廖先生亦不擔心疫情，他指小店屬半開放空間，空氣頗為流通，但他亦稱人流減少，生意亦比上周少30%至40%，形容「清靜好多」，認為或與長假期過去有關。他又指，會安排員工做檢測，求個心安。

在海傍經營1間半開放式餐廳的容女士則對疫情表示憂慮，直言「點知啲客去過邊」，同時今日生意也減少了三分之一。她續稱，雖然昨日已經做過檢測，但今日餐廳關門後會再做多一次。

市民雷先生一家四口今日到長洲遊玩，他表示不擔心染疫，因已經接種新冠疫苗，就算疫苗對變種病毒效用未明，但認為起碼感染後，症狀會比較輕微，只要戴好口罩，就問題不大。另外，市民陳小姐及蔡小姐則到長洲遊玩兩日一夜，2人表示沒有聽過曾有變種病毒感染者到訪長洲，獲悉後亦稱不擔心會染疫，但認為政府的防疫措施做得不夠，導致疫情持續多時。