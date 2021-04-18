工會斥港府借僱主逼員工打疫苗　3日已收逾20名工友求助

政府近日提出「疫苗氣泡」，旋即有食肆要求員工接種新冠疫苗，以換取放寬防疫措施。有工會今日(18日)於旺角設街站，向港人講解疫苗存在的風險，並指過去3日已收到逾20宗的相關求助及查詢，重申若僱主因僱員不接種疫苗而將其解僱，或需承擔法律後果；呼籲工友若被迫接種疫苗，可向工會求助。

職工盟今午於旺角設街站，該會總幹事蒙兆達指，自政府提出「疫苗氣泡」，有飲食集團隨即發通告要求員工接種疫苗，該會於過去3日亦收到逾20宗來自餐飲業員工的求助及查詢，涉及約4至5間的食肆，包括酒樓、酒店宴會部等。他批評政府「出口術」，煽動僱主逼員工接種疫苗，換取放寬防疫措施，等同政府逼員工接種疫苗。

他提醒僱員，不要因為不想接種疫苗而覺得自己理虧、提出辭職，強調問題並非出自僱員，籲有需要的工友向工會求助。他續指，若僱員因不接種疫苗遭停工，基於僱傭合約有列明每月工資，僱主仍須支付停工期間的薪金；而停工在僱傭條例中亦有限制，停工不可多於正常工作日數一半，否則可視作解僱，年資滿2年以上者可追討遣散費。他亦表示，將會收集迫令員工打針的僱主名單，供市民日後消費時作參考。

多個職工盟轄下、不同行業的工會均有代表到場，其中清潔服務業總工會代表黃迺元指，新冠病毒一直出現變種，加上近日有已完成兩劑疫苗接種的市民染疫，質疑當局購入的兩款疫苗是否追得上變化、是否仍有成效，續批評當局以行政手段、甚或乎以強制性措施，迫使僱主要求僱員及客人接種疫苗，既令勞資關係更緊張、亦令市民失去選擇權。

香港調酒師工會主席候翠珊亦指，政府要求酒吧業員工及客人接種疫苗才可復業，令業內同工均感憤怒，重申接種疫苗應是「自己決定」，直斥政府不能令僱主為求復業，而向員工層層施壓。