單日22宗印度輸入個案均乘UK6395航班　播疫航班累計48宗

新冠肺炎疫情不絕，近日尤以輸入個案肆虐，單計今日（18日）已錄得29宗輸入個案，創第四波以來新高，其中有22宗屬印度到港人士，均在4月4日乘搭UK6395由新德里到港，在酒店檢疫期間第12日樣本確診。翻查衞生防護中心資料，該航班累計現48宗確診個案，成過去兩周最大播疫航班。涉事航班早前已被下令禁飛到港，將於本周一（19日）屆滿。

本港過去兩周，即由本月4日至18日期間，錄得182宗確診，其中輸入個案佔近8成，有145宗，當中有48宗來由航班編號UK6395，均在4月4日由新德里到港。

衞生防護中心曾於本月5日發稿指，TATA SIA Airlines(Vistara)營運於3月10日及4月4日由新德里飛抵香港的連續兩班航班(UK6391及UK6395)，分別有3及4名乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診，故遂禁止上述航空公司營運的客機在4月6日至19日期間從德里着陸香港。