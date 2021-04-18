初步確診女教師覆檢結果不確定　已入院進一步化驗

本港昨日（17日）有一宗源頭不明的初步確診個案，為一名保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園的31歲女教師，令該校約100名師生要檢疫。不過，衞生防護中心今日（18日）公布的30宗確診個案中，卻未包括此宗個案，據悉，該名女教師覆檢後，其檢測結果為不確定。東網中午向衞生署查詢，僅獲回覆有關個案在截數前未列入確診個案宗數，惟下午再經進一步查詢，始肯承認其覆檢結果不確定，正等待進一步化驗。

衞生署表示，該名女教師昨日初步確診，惟覆檢結果顯示為「不確定」，目前已將她送院，正等候進一步化驗，又指不排除她有確診的可能性。東網向衞生署查詢上述的100名師生是否已送往檢疫中心，以及若最終證實女教師沒有確診，被送往檢疫中心的人如何處理，衞生署均沒有回覆。

該名女教師行蹤豐富，包括到過觀塘泓富廣場「The Corner-Muay Thai & Fitness」打泰拳，又到過尖沙嘴彩福皇宴出席一場200人婚宴，之後又於本月14日與朋友去過迪士尼。