32歲男自行接種三劑新冠疫苗　涉瞞接種紀錄打完復必泰又打科興

新冠疫苗展開近2個月頻頻甩轆，更現首宗接種三劑疫苗個案！衞生署今日（18日）公布，於3月28日接獲一名參與計劃的私家醫生報告，當天為一名32歲男士接種一劑由內地研發的科興疫苗後，始發現該名人士在醫健通的疫苗接種紀錄顯示，他曾接種一劑由內地及德國研發的復必泰疫苗。事件在連環出錯及漏洞下，該名人士又於4月11日在社區疫苗接種中心再接種另一劑復必泰疫苗，即前後打了3針新冠疫苗。

衞生署指，該名人士在診所接種疫苗之前，醫生進行諮詢的過程中，並未有透露自己於觀塘曉光街體育館已接種第一劑復必泰疫苗。根據醫生報告，於及後覆診以跟進該名人士的健康情況時，已建議他不應再接種另一劑新冠疫苗，並將事件呈報衞生署。

署方其後在跟進該名人士的醫健通系統上的電子疫苗接種紀錄時，發現他沒有遵從其私家醫生的建議，並於4月11日在灣仔伊利沙伯體育館接種中心再接種另一劑復必泰疫苗，即第3劑新冠疫苗。他當時亦沒有向社區疫苗接種中心的人員透露其完整疫苗接種紀錄。而當時中心查看其疫苗接種紀錄時，系統卻只紀錄了他曾接種復必泰疫苗。被問到是否該私家醫生沒有將科興疫苗接種紀錄在系統，署方沒正面回應，僅稱已加強疫苗接種紀錄電腦系統的相關管理措施。

署方指，期間曾到相關私家診所，即港鐵東涌站的盈健醫務中心巡查，並沒有發現其他違規情況，亦已特別為該名人士安排了醫療跟進，截至目前為止，沒有收到該名人士就接種疫苗出現不適的報告。涉事私家醫生為鄭迪文。

由於有關私家醫生未有跟隨衞生署發出的醫生指引，並沒有在接種前於醫健通系統先檢查市民的接種紀錄，衞生署已發信給予建議該名私家醫生，以及發電郵提醒所有參與計劃的醫護人員，應在接種新冠疫苗前，根據指引先檢查相關疫苗接種紀錄。

此外，署方早前跟進有私家醫生，分別為許建名及林龍如醫生，為非香港居民接種了第一劑科興疫苗的事件，目前涉及9位接種人士。署方已提醒涉事私家醫生，以及所有計劃的醫護人員，必須跟隨指引，向合資格的人士接種。而基於接種者健康的考慮，衞生署會繼續跟進及通知相關醫生可為這些人士接種第二劑科興疫苗，以完成整個接種程序。