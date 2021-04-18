花蓮3分鐘兩連震最高6.2級　福建香港有震感

台灣的中央氣象局周日（18日）通報，花蓮縣晚上10時11分及14分，分別發生黎克特制5.8級及6.2級地震，震源深度分別是15及13.9公里。高雄、台北等多地均錄得震感；另大陸福建、香港均有震感。

根據氣象局通報資料顯示，地震震央發生在花蓮縣壽豐鄉，即縣政府西南方。兩次地震的最大震度均出現在花蓮水璉村，分別錄得5級及6弱級震度。南投、宜蘭、彰化、等地則錄得4級震度；台北、新北、新竹等地錄得3級震度。

地震發生後，有民眾指出台北地區搖晃時間至少10秒，不少網民紛紛在網上留言，「高雄有感，頭好暈」、「好大力喔！我在一樓都有感覺耶」、「基隆有感」、「苗栗有感覺」。大陸網民亦在微博留言，「廈門有震感」、「福州好強烈」。另外，香港天文台接獲市民報告表示感到地震。

台北捷運表示，因車廂有劇烈搖晃，中和蘆洲線一度停駛，不過暫停後已重新啟動。至於機場捷運目前「全線停駛中」；高雄捷運表示，輕軌及捷運都沒有影響，目前依標準作業程序（SOP）慢速巡軌中，其後會正常營運。台灣高鐵則全線沒有受到影響。