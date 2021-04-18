政府啟動熔斷機制　禁止菲印巴航機來港14日

政府今日（18日）宣布實施地區性航班「熔斷機制」，由4月20日0時0分起，禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港14天，同時亦會將以上地區列為《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的極高風險A組指明地區，禁止曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，為期14天，以避免相關地區人士經轉機到港。

政府發言人表示，由於香港首次在社區發現涉及N501Y變種病毒株的確診個案，為審慎起見，按剛落實的地區性航班「熔斷機制」所設的指標，追溯過去14天從不同地區經抵港檢測而確診帶有N501Y變種病毒株的輸入個案，印度、巴基斯坦及菲律賓均涉曾經在過去14天期間有累計七天相關個案數目觸及相關指標，因此將就該三個地區實施地區性航班「熔斷機制」。

衞生署亦公布，引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），在今年4月19日至5月2日期間，分別禁止國泰航空公司營運的客機從菲律賓馬尼拉着陸香港；以及禁止TATA SIA Airlines （Vistara）營運的客機從印度孟買着陸香港。

衞生署表示，由於國泰航空公司營運的分別於4月14和17日由馬尼拉飛抵香港的兩個航班（CX906），各有兩名乘客經抵港檢測而確診新冠肺炎；而Vistara營運於4月18日由孟買飛抵香港的航班（UK6397）有三名乘客經抵港檢測而確診，根據現行機制下引用規例，禁止相關航班着陸香港。