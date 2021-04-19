油塘10萬居民日日食塵吸廢氣　環保署懶理空氣污染被轟不作為

居民日日食塵，恐引起健康隱患，但政府懶理！油塘近年有多個住宅項目落成及入伙，人口逾10萬，但近年空氣質素每況愈下，居民質疑因大量水泥車進出區內的混凝土廠造成嚴重空氣污染，令居民苦不堪言。有團體最近在水泥廠附近進行空氣污染檢測，顯示指數在7日內連續六日超標，有環保署前官員直言空氣污染情況十分嚴峻，區內居民如同每日「跟住泥頭車行路吸廢氣」，有呼吸道疾病的人士容易引發哮喘，甚或引致肺結核等嚴重問題，他狠斥環境保護署不作為，監管不力，若證實混凝土廠屢次違反《空氣污染管制條例》，政府應勒令廠房關閉。有議員炮轟環保署失職、監管不力，不排除向申訴專員公署投訴行政失當。

​政府早於1998年將油塘工業區用地的規劃用途由「工業區」改為「綜合發展區、住宅及商業地帶」，但位於油塘東源街的混凝土廠廠房造成空氣及噪音污染，對當區居民造成逾30年的困擾，包括水泥車出入頻繁，被斥阻礙交通之餘，更屢次發生意外，最為惡劣的是空氣污染，但環保署回應指，由廠方在過去一年提交的報告可見，空氣排放並無超出規限。

但有團體委託環境評估和污染控制顧問公司在本年3月在混凝土廠附近所進行的空氣污染檢測，附近空氣的可吸入懸浮粒子(PM10)指數在7日內連續超標6次，在3月20日污染最為嚴重，PM10指數更高達170(微克/立方米)，遠超《空氣污染管制條例》中所設立的濃度限值，即100(微克/立方米)。

針對相關空氣質素及檢測報告，環保署前環境保護主任黃永豪指，倘若附近空氣的可吸入懸浮粒子超標，本身患有長期呼吸道疾病，例如哮喘等人士較有機會立即發作；普通人長期在空氣污染的環境下生活，輕則引起鼻敏感及咳嗽等症狀、重則會造成支氣管炎、肺結核、畸胎等嚴重問題。他指混凝土廠附近的空氣指數超標的數值更是誇張，形容猶如「跟住泥頭車行路吸廢氣」，亦不排除附近空氣含有凝固劑等化學物質。對於空氣污染的問題，他炮轟環保署不作為，狠批署方未能保護市民健康，部門人員「簡直自己份工都做唔好！」

身兼議員的觀塘區議員柯創盛指出，近年不斷收到居民投訴混凝土廠造成空氣污染，他亦想直接向混凝土廠反映意見，卻未能聯絡上。他直指環保署近年雖就混凝土廠進行逾60次巡查，但成功被法庭定罪的個案僅2宗，怒斥政府監管不力。他批評混凝土廠造成空氣污染、公路堵塞及污染海港等問題，政府卻視若無睹，質疑有包庇之嫌。他曾向立法會申訴部投訴，亦在立法會作出口頭質詢，但政府的態度卻愛理不理，他要求政府立即勒令廠房停業整頓，否則不排除向申訴專員公署投訴政府行政失當。

長期跟進相關事宜的觀塘區議員呂東孩指混凝土廠今年業務增長，導致水泥車不斷出入社區而揚起塵埃，社區變成灰濛濛，更曾發生水泥車撞人的致命意外。他多年來不斷與政府就水泥廠問題進行交涉，區議會亦曾作出動議以表不滿，惟政府不理、監控疏忽，令水泥廠變本加厲、任意妄為。

本報曾嘗試聯絡混凝土廠，但未能聯絡上。對於居民及議員投訴混凝土廠對區內造成污染，發展局回覆本報指會優先考慮臨海用地，以提供水路運送材料、避免增加陸路交通，希望在今年上半年完成評估。而政府曾稱正研究可否將廠房搬遷至將軍澳第137區，但西貢區議會曾表明反對水泥廠遷至將軍澳，並促政府重新考慮，故混凝土廠的安置方式仍沒有定案。