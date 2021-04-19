油塘居民喊苦　沙塵多到可以寫字

油塘區內有不少私人樓宇及公共屋邨，人口密集，但遷入的住戶萬萬沒料到需終日被灰塵包圍。居住在混凝土廠房對正的居民表示，每日打開窗戶不花半天時間，桌面堆積的灰塵已經「多到可以寫字」。有居民憂慮吸入過多有害物質會引致肺癌，惟政府「踢極唔郁」，任由廠房「無王管」！

居民瀟女士的住所位於廠房正對面，指「風向食正廠房的塵埃」，日常生活受到嚴重困擾。平日根本不敢開窗，但在忘記關窗後不用半天，桌上堆積的沙塵「多到可以用嚟寫字」，憂慮會影響健康，直問「點解政府唔做嘢？」她亦關注交通問題，指水泥土車泊在斜坡十分危險，令她出入時均感到緊張、十分高壓。

居於混凝土廠附近的余女士同樣不敢開窗，甚至特意購置空氣清新機。而飛揚的塵埃令整個屋苑一片朦朧，憂慮吸入過多有害物質會導致肺癌，故早於疫情爆發前已經佩戴口罩出門。即使欲散步，亦不敢到樓下的公園，因為經過一定會引致咳嗽。她直指油塘已非工業區，質疑政府不重視居民，在屢次投訴下仍未解決各種環境問題。

同樣在疫情前已佩戴口罩出門的還有李女士，她在當區居住7年，指平日不停有水泥車出入，形容「唔好以為住喺鯉魚門好輕鬆」，實際上每天不知吸入多少沙塵，而經常傳來的煞車聲更令她感到十分高壓。她明白混凝土廠有一定的作用，但政府需與時並進，注重居民健康而重新安排廠房位置。她表示，如她一般的「蟻民」只寄望自身健康，已用盡努力在一年前參與聯署行動要求廠房搬遷，但政府始終無作為，廠房則似乎是「無王管」，無奈地指「擔心有咩用呢？」「有目共睹政府做嘢有幾快啦！」