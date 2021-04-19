違規僭建　沙石掉海　政府縱容混凝土廠

居民批評政府規劃失當，在人口密集的區域，質疑遲遲不搬遷混凝土廠，不單止令區內空氣質素變差，環境亦受到破壞，有團體更發現混凝土廠的「指明工序牌照」亦已於去年5月屆滿，但政府竟容許其繼續運作，又揭發混凝土廠違規僭建，但屋宇署卻指廠房無結構危險，沒有計劃採取執法行動。

由於每日均有水泥車進出混凝土廠，議員及居民均發現水泥車在路面溢出混凝土，附近的溝渠更被沙泥堵塞、造成積水。有議員指緩固劑可延長混凝土的凝固時間約6小時，容許跨區供應混凝土，質疑在油塘設廠的必要，而發展局表示，在突擊巡查時，發現有廠房外判車輛未有掛上防漏裝置，已要求加強監督；又指緩固劑會阻礙混凝土增加強度，影響質量而造成危險。

香港漁民近岸協會早前曾拍攝影片，直擊廠房員工將堆積物直接推進海中，而在運送過程亦有沙石掉進海。協會感到憤怒，直指不單止污染海水，繼而威脅人類食用魚類後的健康。

漁農自然護理署及食物環境衞生署僅回覆指魚市場不可直接抽取附近海水養活海鮮，而市場內亦有供應潔淨海水。

環保署承認廠房的「指明工序牌照」已屆滿，而持有人已申請續領牌照，目前可繼續臨時運作。而環保署已要求廠房呈交詳細的空氣污染控制計劃，並引入可行的改善措施，控制污染物的排放以達致空氣質素指標，及避免對居民構成滋擾，才會續發牌照。

對於混凝土廠被揭發違規僭建，屋宇署回覆指廠房於2005年獲署方發出臨時建築物准許證及臨時佔用許可證，有效期已屆滿，署方認為廠房並無結構危險，屬於現行僭建物執法政策下的非優先取締類別，無計劃採取執法行動。