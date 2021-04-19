疫情減面授課堂　考生憂影響文憑試成績

不少應屆中學文憑試考生紛紛作最後衝刺。有中六生坦言，中五時對於迎接文憑試感放鬆，至升中六後因疫情停課，大部分日子都是上網課，才感「迫到埋身」，而面授課堂減少預計會影響文憑試成績，至於學校日前終於恢復半日面授課，學生均對可回校上課倍感珍惜。

廠商會中學在農曆新年假後維持全校約三分一學生回校上課，早前安排中六生一周五天在下午回校，上午可以回校補課或向教師查詢課業。中六生丘國念表示，上網課成效不及面授課，故學校安排可以回校上課及補課，他額外珍惜。該校早前因為有學生是新冠肺炎確診者的密切接觸者，導致需停課兩天，他坦言擔憂從未停過，就算已臨近Study Leave（學期完結後溫習階段），仍擔心校內有人確診會令他無法再回校上課。

丘的英文科比較弱，他課餘時會「操卷」，記Phrase(片詞)及生字，亦會作文予教師批改，周六會上補習班。他認為，過去一年上面授課的日子少，幾乎都是上網課，要做好時間管理。他和同學都有成立群組，互相觀察及紀錄溫習進度。在上半天課的日子，他早上7、8點起床，溫習及「操卷」，下午回校上課，晚上回家後會再溫習，一天溫約5小時。