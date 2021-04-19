DSE中文科將開考　老師教路多作文熟讀範文做最後衝刺

今屆中學文憑試將於本周五開考，而被稱為「死亡之卷」的中文科考試日期距今不足兩星期，疫情下考生停課多時，或多或少影響備戰表現。有資深中文科教師建議，考生可多主動作文交予教師批改，或購買坊間的收費改文服務，「加操」以了解自己的不足之處；亦有教師自製錄音講解範文，讓學生做好閱讀理解的最後準備。

中學文憑試在2018年再次增設12篇指定文言文學習材料，佔整份閱讀卷分數的30%。有近30年中文科教學經驗的資深教師關國康建議考生熟讀範文，善用一些課外參考書的課文分析圖表，了解課文的主旨。他亦上載一些講解的課文錄音供學生免費參考，「花一個小時，已經等於溫習了10篇課文」。他坦言，只要重覆收聽，就能如「洗腦式」地背熟。他又指，一些出版社有推出類似的付費影片，錄音亦輔以圖片解說，讓學生更易理解課文。

至於作文卷，關呼籲考生多審視及多練習自己擅長的文章。他又建議一些本身作文及修辭手法較差的學生，可考慮作記敍文或抒情文，並輔以自己的經歷在作文時運用，以「坐2(級)望3」，亦要注意錯別字、字體潦草的問題。他亦建議考生多主動繳交作文「練好支筆」，以應對卷一寫作卷。

而聆聽及綜合能力卷，關稱綜合卷最常出現的作文格式為書信、演講辭及投稿文章，由首至尾段的「套路都有得捉」，學生只要溫習「就最容易見效」。他指，有非牟利機構於網上公開模擬試題供考生練習。

另一名資深中文科教師林威表示，不少考生對於應考閱讀卷時經常「憑感覺」作答；並且對佔4至6分的長題目沒有概念，未有按評分標準（Marking Scheme）要求作答。至於寫作卷，他指部分考生未有深思題目的關鍵字，「平日寫什麼就照寫」，容易離題。他建議考生可為寫作做準備，清楚每種文章的結構，寫作時文句字詞如何鋪排，並為寫議論文多背誦名言及古今中外例子。此外，學友社訪問逾1,700名應屆文憑試考生，以10分為滿分計算，考生的壓力指數平均達7.6分，較去年的8.1分低。