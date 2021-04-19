Dr.東：眼屎清潔不佳堵塞瞼板腺　易誘發乾眼症及眼睛發炎

早上起床，眼角不時有「眼屎」，屬眼部正常分泌物，但若清潔不徹底，油脂等分泌物積聚在瞼板腺，形成阻塞並出現瞼板腺功能障礙，雙眼便會出現不健康的黃色眼屎。有眼科醫生表示，此種眼睛毛病很普遍，只要徹底清潔雙眼或透過熱敷雙眼，促進瞼板腺的血液循環已可解決，惟眼屎增生可引致結膜炎，持續忽視的話，長遠便會影響視力。

眼科專科醫生伍立祺表示，瞼板腺位於睫毛根部，負責分泌油脂，形成淚膜中的脂質層。油脂是淚水中不可或缺的一部分，它漂浮於淚膜的最外層，有助減慢淚水揮發的速度，保持眼球表面濕潤，減低眼角膜破損或潰瘍的機會。

隨年紀愈大，人的新陳代謝減慢，若眼睛清潔不佳，以及進食刺激性食物等，易誘發瞼板腺功能障礙。長期佩戴隱形眼鏡、患有玫瑰痤瘡人士亦是高危一族，相關患者的瞼板腺脂質出現異常，會影響淚膜穩定性；同時由於脂質黏度增加，瞼板腺無法正常地釋出油脂，積聚的油脂會造成脂管閉塞，甚至孳生細菌，增加瞼板腺發炎機會。

不少人以為乾眼症是淚水分泌不足，不斷使用眼藥水滋潤，但伍指出，瞼板腺功能障礙是淚水蒸發過剩的主要原因。本港乾眼症患者中，逾80%均會出現瞼板腺功能障礙，若患者再因結膜炎引致眼屎增生便不容忽視，因眼睛受到細菌或病毒感染，眼睛會泛紅，並釋出大量黏稠的白色或黃色分泌物，數量多得可布滿眼睛，甚至出現眼屎黏着眼睛的情況。季節轉變時，劇烈溫差會令眼部不適，此時亦較容易出現眼疾。

伍續稱，要治療瞼板腺功能障礙，首要改善日常生活習慣，一般患者可先嘗試暖敷及常做眼瞼清潔，每天使用暖雞蛋或毛巾敷眼瞼約10分鐘，藉此促進瞼板腺血液循環。女士落妝時，亦應確保雙眼完全清潔，避免殘留相關物料在眼部附近，不慎入眼便可能阻塞瞼板腺；佩戴隱型眼鏡的人士，每日不宜戴超過8小時。若眼睛發炎便要服用消炎藥，求醫時，醫生亦可透過導溫脈動技術，以熱力及按壓協助患者疏通被堵塞的腺體，其療效一般可持續至少3個月。

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