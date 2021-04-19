元朗公路有車甩轆引發4車意外　1孕婦不適送院

昨晚(18日)10時許，一輛私家車在元朗公路駛往元朗方向期間，當駛至近唐人新村對開，私家車上一個車輪突然甩脫，橫亘在中線上，尾隨多部車輛遭殃及；現場消息指，事件釀成10多部車輛連環碰撞，惟根據警方接報紀錄，事件涉及4輛私家車，當中有1名孕婦感不適，須送院治理。

由於涉事路段限速為80公里，車速相對較高，據社交媒體上載的車cam片段顯示，事發時，前方所有車輛司機當發現路面有障礙物時，紛紛大力煞車。未幾，前方一輛平治甫輾過一個備用車輪，千鈞一髮間，當該車輪展現在拍攝者的座駕前剎那，拍攝者的座駕已收掣不及，引擎及車底撞中橫亘在路中的車輪產生巨響，並停在高速公路上。

有被殃及的男司機報案，指一名懷有身孕，姓薛27歲女乘客肚痛不適，並發現路肩有一輛私家車失去左前輪。事件中多輛私家車慘被涉事車輪連累，造成車底及車頭損毀。據了解，該車輪是一個備用車輪，由於被多車撞擊導致輪圈變形。事發後，有相信是被殃及的車主，在FB上傳圖片，指現場有一輪私家車失去左前輪，相信車輪屬於該車，不排除可能透過保險公司向該車車主索償。