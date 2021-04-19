警方軟性手法改善交通　勸喻及教育司機注意違泊

觀塘交通擠塞，車輛過多、道路設計、違法泊車等均為箇中原因，雖然道路設計硬件不能即時解決，但良好駕駛態度有助減輕擠塞壓力。有見及此，觀塘警區去年9月推出跨部門合作的「交通管理措施」，警方強調行動並非見到違泊車輛就「撳住車頭去告」，而是勸喻和教育駕駛者注意違泊，同時執法增加阻嚇力，改善區內交通擠塞風氣。

觀塘警區雜項調查隊督察姜姵瑩表示，行動安排於每日下午4時至晚上7時的下班繁忙時段進行。其中警方更罕有地安排多個部隊，如機動部隊、特遣隊、特別職務隊及警民關係組等，每次出動逾半百人在各個塞車黑點指揮交通和執法。以往警方極少安排機動部隊人員協調交通執法事項，但因觀塘區範圍極廣，因此行動罕有地特別安排機動部隊處理。

姜姵瑩表示，行動並非強行「抄牌」，「主要希望趕走，但如果見到無車主或司機的車輛，這種不負責任行為，我哋先會票控打擊」。她又指，現時票控只是罰款320港元，不少司機寧選擇博一博，佔用一整條行車線，從而造成嚴重阻塞，「博你唔告，反正抄一張都只係320元。若果佢哋(司機)長時間都唔駛走車輛，就會每半小時就發多張告票。」

警長梁譯駿強調，即使車輛已被第一次票控，但並非代表有「免死金牌」，情況不改善仍會繼續票控；若依然未有改善，就會安排拖車，將涉事車輛拖走。當警方拖走車輛，車主需帶同汽車牌簿到車輛扣留中心，既要繳交原來告票的罰款，更要付扣留費和拖車費才可領回汽車。梁說：「這個程序其實好麻煩，司機可能沒有牌簿在身，要先回家拿，又或者他根本不是車主，因此構成阻嚇力。」