警方推交通管理措施　改善觀塘區塞車慘況

觀塘區塞車問題嚴重，可謂「由朝塞到晚」。觀塘警區針對上述問題，於去年9月推行交通管理措施，在商貿區進行大型聯合行動，除教育駕駛者及店舖負責人須留意塞車嚴重性，警務人員亦加強執法，冀以全方位改善交通問題。今年首3個月，警區就區內所接獲的交通投訴為2,401宗，較去年同期減少約1成，發出的定額罰款通知書則較去年多近5成。觀塘警區重申，該措施的成效並非單單在於執法數字，而是希望改善區內交通擠塞的情況，以便利數十萬在該區上班市民，使他們能在下班時間早點回家陪伴家人及休息。

觀塘交通擠塞問題的根源，可追溯至70、80年代，當時觀塘區為本港工業基地之一，大量工廈進駐該區，但時至今日，觀塘已經轉變為商貿區，規劃難以承擔龐大的交通流量和人口急速增長。

觀塘警區交通隊警長梁譯駿表示，區內工廠區向來是交通擠塞黑點，大量中小型貨車作上落貨工作，儘管有多個停車場作停泊，但不少職業司機為方便或省下泊車費，故選擇在禁區停車搬貨。他指，塞車情況最早於中午12時開始，直至晚上7時，「而中午開始上落貨開始多」，違泊司機大多抱着「告到我先算」的心態，在禁區及巴士站違規停泊情況屢見不鮮。

梁又指，每逢周六、日，區內大型商場都會吸引駕車人士光顧，但泊位不足引致等候車龍過長，延伸至觀塘道及開源道迴旋處一帶，致出現交通擠塞，車龍有時更會倒塞至藍田一帶。警方指，區內亦有不少五金店、售賣建築材料和回收商舖，但因商舖面積所限，店主被迫將物品轉放在道路上。其中鴻圖道和瑞和街曾多次發生有關情況，可見塞車情況無日無之。

觀塘警區軍裝巡邏小隊督察鄧穎而表示，警方去年9月推出跨部門合作的交通管理措施，警方多個部隊加入行動，包括機動部隊、東九龍交通及管制隊、區交通隊、特別職務隊、特遣隊、警民關係組和軍裝巡邏小隊，而食環署人員亦加入行動，主要負責檢控在公眾地方造成阻礙的店舖負責人，參與成員超過100人。該措施有別於傳統交通執法行動，除了重點票控，更採取 跨部門合作 及與持份者溝通 的模式，從問題的根本出發，為市民解決區內困擾多年的交通問題。

參與的執法人員分布在觀塘商貿區域內，人員在各個擠塞黑點指揮交通，勸喻和警告駕駛者切勿違法，以及對違例車輛發出告票，甚至拖車。截至去年12月，警方已於區內拖走超過600輛車，數目為東九龍範圍內最多。警民關係組則在交通黑點放置雪糕筒和告示，提高駕駛者守法的意識，從而改變道路使用者在觀塘區違規的習慣。警方表示，該措施由去年9月推行至今，成效顯著，區內在繁忙時間的交通情況大大改善，更重要是得到區內市民及持份者的認同。