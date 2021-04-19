東方民調：電子支付手續費高　中小企卻步

電子支付在港遲遲未普及，礙於交易手續費問題，更令不少飲食業、小店、街市等商戶卻步。大半年前因疫情爆發，港府曾推出計劃，資助公眾街市租戶安裝非接觸式付款系統，惟參與檔戶寥寥可數。業界憂中小企及小店難以受惠，電子消費券計劃變相向大財團「泵水」。學者更指，無論金額、派發方式及使用時間，香港的電子消費券計劃均遜澳門。

有餐飲業透露，現時全港僅約三、四成食肆安裝電子支付服務，對於小型及地區性的店舖或最難受惠，因未有足夠競爭力、店舖面積小等，故沒有條件安裝；又指現時經濟疲弱，市民減少消費意欲，當局應提前推出計劃。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華則批評，除了八達通，其餘的營辦商較少港人使用，中小企根本未有考慮安裝，認為電子消費券最終令大財團受惠，又指計劃欠針對性，質疑疫情下受最大打擊的商戶難以受惠。有小商戶則關注電子支付營辦商收取高昂手續費，稱會因應消費券計劃考慮安裝，當豁免手續費期限屆滿時便取消使用。

電子消費券行政費高達6.1億港元，更是「未見官先打三十大板」。港府去年派錢一萬港元，當時曾料會保存收集的資料及建立的系統，未來再有相關計劃時可以重用。惟港府沒有沿用去年派錢機制，反而大費周章推行電子消費券，被轟浪費時間及公帑。

電子消費券詳細使用方法仍未明，港府僅稱目標在暑假開始接受登記。有經濟學者質疑措施拖太久，已錯過經濟最差、零售商最需要支援的時機；亦有零售工會更批評措施「遠水難救近火」，籲港府若有心幫忙應減少設限。

澳門近日亦宣布推出電子消費優惠計劃，派發5,000澳門元的啟動金及最高3,000澳門元減免額，料在今年6月至12月推行。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，澳門政府設立消費卡方便市民使用，推出75折減免金亦有助刺激消費。相反港府的計劃卻一直拖延，發放形式更令部分不懂電子消費的長者，以及礙於手續費而沒有安裝電子消費的小商戶難以受惠。