東方民調：行政費燒6.1億港元　派現金更實際

不少食肆、小店及街市因手續費高昂，仍未使用電子支付。

港府將透過4個電子支付平台，向成年港人發放5,000港元電子消費券，料暑假才開始登記，涉及行政費高達6.1億港元，規管細節仍未公布。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府欠效率，相關計劃拖太久，非急市民所急，炮轟高薪廢官不察民苦。受訪者憂慮電子消費券諸多限制欠靈活，又不便長者使用，倒不如派現金更實際，更斥港府能力不足，每次派錢派到天怒人怨。

港府在2月財政預算案中提到，將斥資360億港元向每名18歲或以上港人發放5,000港元電子消費券，當局近日終公布進一步詳情，指已甄選4間儲值支付工具營辦商協助推行計劃，包括支付寶香港、八達通、香港電訊的Tap & Go拍住賞以及WeChat Pay HK，涵蓋13萬間商戶。但消費券發放的期數、每期發放的金額及使用期限等仍在敲定細節，稍後公布，預料最快暑假才開始接受申請。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問425名18歲或以上市民，結果顯示，電子消費券料7月暑假才開始登記，52%受訪者直斥拖太久，非急市民所急；11%認為已錯過救市時機；10%斥遠水難救近火。

港府將透過4個電子支付平台發放電子消費券，42%受訪者憂諸多限制，欠靈活使用；23%擔心不便長者使用；22%認為電子支付未普及，覆蓋度低。

不少街市、小店及食肆因交易行政費高，仍未安裝八達通，60%受訪者直言，派現金更實際；15%更指，電子消費恐益大財團；10%質疑難達到振興經濟目標。

港府每次以不同方式派錢，電子消費券計劃行政費涉6.1億港元，36%批評是「天價」派錢，枉花公帑；33%轟當局欠策略及遠見；14%斥派錢系統乏持續。

澳門提早近月派錢，6月再派電子消費券，並推出消費卡方便使用，相對港府發放進度，53%受訪者斥港府欠效率，又輸成條街；21%直指高下立見，香港計劃較遜澳門；13%更認為港府貼錢換來反效果，自暴其短。

港府每次派錢都備受批評，42%受訪者斥，反映高薪廢官不察民苦；29%炮轟能力不足；15%更揶揄港府派錢派到天怒人怨。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府派發電子消費券有欠實際，暑假是消費旺季，惟當局擬在暑假才開始接受登記，何時發放仍未有定案，在百業蕭條之際，遠水救不了近火，亦反映港府過去推動電子支付乏力，香港在這方面遠遠落後。