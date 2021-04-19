剛被判入獄　黎智英今再就10.1非法集結案上庭

壹傳媒黎智英官司纏身，他就2019年8月18日及8月31日兩次非法遊行，已於上周五（16日）因組織及參與未經批准集結等3項罪名，被判入獄1年2個月。今天（19日）他將為另一宗未經批准集結案件上庭應訊。

黎智英今日上庭的案件，涉及他在2019年10月1日組織未經批准集結，及明知而參與未經批准集結。有關控罪的最高刑罰為5年監禁。同案還有另外9名被告，包括陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、單仲楷及蔡耀昌。當中李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森及何秀蘭，都有涉及上周五判刑之案件。本案已排期在今年5月17日在區域法院開審，明天則進行審前覆核之程序，有關程序並不公開予公眾人士旁聽。

除上周五判刑的2宗案件，和今天作審前覆核的案件外，黎智英尚有一宗未經批准集結案待審，該案於2020年6月4日發生，黎被指在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結。此案會在今年6月11日再提訊。至於他另涉違反《港區國安法》之案件，就將於今年6月15日在西九龍裁判法院再提訊。他涉嫌隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款的欺詐案，就會於這5月6日在區域法院答辯。