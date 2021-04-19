政府表明若食客提供假接種紀錄　食肆毋須負責任

港府為催谷新冠疫苗接種率，計劃逐步放寬食肆防疫措施，變相逼從業員及食客打針。稻苗學會會長黃傑龍表示，政府日前與業界會面時提出，會為食肆提供應用程式，掃描顧客接種新冠疫苗紀錄上的二維碼，以確定顧客是否已接種疫苗，預料今個月底可以推出，政府亦表明假如顧客提供假資料，責任不在食肆。

黃傑龍表示，只有極少食肆會以只接待已接種疫苗顧客，以換取放寬每枱人數及營業時間。他向政府提出，假如食肆能在今個月底，達到每小時換氣6次，或加裝適合的空氣淨化系統的要求，就應放寬營業時間限制，亦不應強制顧客使用「安心出行」程式。據他了解，政府有意放寬食肆員工打針的規定，如果員工申報不適合接種疫苗，加上定期檢測，或可以代替打疫苗。

對於佐敦伯嘉士大廈出現變種病毒個案，導致住戶及地舖食肆員工都要檢疫。稻苗學會主席徐汶緯認為，防疫是全香港的事，絕對贊成地舖員工要檢疫，但期望政府體恤業界苦況，向涉事食肆補貼員工檢疫期間的租金及薪金開支，否則員工失去14日收入，影響很大。

他又指，有員工要檢疫的地舖食肆，未被要求停業，僱主理論上可從其他分店調動員工到店舖協助，但員工都未必希望到出現疫情的地區上班，即使照常營業，亦未必有生意。