公僕子女教育津貼擬涵蓋內地中小學　議員斥缺少大學資助不公道

政府考慮擴大現時「本地教育津貼」的適用範圍至包括內地的中 、小學。

政府考慮擴大現時「本地教育津貼」的適用範圍至包括內地的中 、小學，並將其改稱為「內地及本地教育津貼」，但會維持現有的申領資格及津貼上限不變。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今早（19日）召開會議，多名議員指2000年6月前入職的公務員子女大多已是高中或大學生，中、小學津貼未必適用，建議將津貼範圍擴展至大學。議員蔣麗芸更直斥只資助公務員子女到英國讀大學而不包括內地極不公道。

蔣麗芸對政府建議表示非常不滿，她指2000年前入職的公務員子女大都準備升讀大學，但若要申請政府資助，則只能夠申請海外教育津貼到英國升讀大學。蔣質問局方「點解要逼人去英國？」她認為不資助公務員子女升讀內地大學並不公道，更指內地大學的學費應該比英國便宜。

公務員事務局局長聶德權回應指因為香港是中國一部分，故海外教育津貼不會包含內地大學，而是次改動的「本地教育津貼」只是涵蓋中、小學，但表示會考慮蔣的意見。公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵指，即使海外教育津貼亦只能支助子女至19歲，而若香港人到內地升讀大學，教育局一直也設有津貼。

另外，議員陳振英及潘兆平亦詢問政府會否將「內地及本地教育津貼」涵蓋2000年6月1日後入職的公務員，令有需要的人受惠。惟聶德權表示，2000年後入職的公務員在當年檢討制度後，均有不同的待遇及福利安排，若要將「內地及本地教育津貼」涵蓋其餘公務員，則會涉及比較大的改動，暫時並無考慮。