研修例加重虐畜刑罰　禁施行不必要手術　倘被定罪或終身禁養寵物

本地動物保護福利法案嚴重不足，近年雖發生多宗無良殘酷虐待動物事件，惟因法例落後有礙打擊及遏止相關罪案發生。政府今日(19日)交代打擊殘酷對待動物行為的執法行動及修訂《防止殘酷對待動物條例》的最新進展，包括建議修例大幅增加虐畜刑罰水平、剔除起訴時限，並規管更多行為，將以清單形式禁止不必要手術、禁止在不合宜環境放生等。有議員指曾就一宗案件向漁護署舉報，而該涉事狗隻亦有晶片，惟署方僅稱「找不到狗主」就無跟進，炮轟該署失職。

政府表示，爲進一步打擊殘酷對待動物並加强阻嚇力，建議就對嚴重殘酷對待動物的案件引用可公訴罪行，案件起訴沒有具體的時間限制，容許執法人員有足夠時間調查更複雜或嚴重的案件。政府亦建議在條例內訂明禁止向動物施行不必要的手術，例如剪尾、剪耳、切除聲帶和去爪等，除非有合理解釋及由獸醫施行該手術有利該動物的福利，否則將被視為殘酷對待動物的行為，將以清單形式列明被禁止的手術項目。

政府又建議，授權法院可在指定期間或永久禁止被定罪人士養動物，包括是自己或與他人一同飼養。當局表示正草擬法例，期望提交下屆立法會審議。

對於棄養涉及虐待動物的問題，議員田北辰引用2018年有狗主將四肢癱瘓的芝娃娃遺棄在垃圾站的事件，直言即使該狗隻植有晶片，但漁農自然護理署當時僅指多次嘗試聯絡主人不果，最後不了了知，質疑當局能否界定何謂「不合宜環境」，又追問是否於合宜地點就能棄養。

田又炮轟指，當時自己曾親自向漁護署投訴，當局僅回覆指「找不到狗主，無辦法」，批評「連立法會議員投訴、查詢都話無辦法跟進，普通市民的投訴又如何處理」，直斥「狗主不願現身法律就失效，原來我有份立過這樣的法例都不知道」，追問當局找不到狗主是否不用通緝。

漁護署助理署長(檢驗及檢疫)薛漢宗最初回答時表示，現時法例下，棄養狗隻可以第421章《狂犬病條例》檢控，惟可能未有接獲該事件的投訴，故未有作出跟進。及後改為漁護署高級獸醫師(動物管理)發展陶文慧回答指，未有相關事件的文件在手，稍後會再向田作出跟進。

根據政府文件，截至去年9月30日，政府過去5年共檢控108人殘酷對待動物，監禁刑期最長1年、最短只有7日；罰款最重8,000港元，最輕2,000港元。外界一直批評刑罰過輕，去年轟動一時的深井多隻寵物被擲落樓案，事主更被律政司「放生」，最後不被起訴。