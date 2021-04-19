綜援等額外津貼需時一個月發放　議員促壓縮時間助紓困

港府最新一份《財政預算案》提到，將向領取綜援等社會保障各項津貼的人士，發放額外半個月標準金額，預料最快可於有關草案獲通過後1個月起發放。立法會福利事務委員會今（19日）討論有關事項，有議員指港府每年均有發放類似津貼，卻需時1個月發放，促當局加快處理，以盡快達致紓困效果。

本港經濟下行，不少基層頓失飯碗，經濟壓力大增。議員柯創盛及潘兆平均關注港府每年均向領取社會保障津貼人士發放津貼，理應已齊備申請人的銀行戶口等資料，質疑當局毋須花1個月時間作處理，促盡快令「錢到居民手」。

議員姚思榮則指，職津計劃要求申請人每6個月申請一次津貼，擔心現時市民就業情況未必穩定，關注當局可否稍作放寬，包括容許市民每3個月申請一次，或「3個月內返到個半月工，都發放3個月津貼」等。

勞工及福利局副局長何啟明回應指，有關草案獲通過後，「要啲時間等錢落嚟社會福利署」，其後亦要進行部分工作，以在1日內向逾百萬名受惠者發放津貼；又指若要再壓縮處理時間，或需要一個新系統。至於放寬職津申請條件，何指會作內部商討，但若涉及額外資源，則會再到立法會作匯報。