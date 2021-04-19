安老宿位等10年才可增約1萬個　議員轟進度慢

本港人口老化問題嚴重，惟安老院宿位不足，不少長者「等到死」亦未獲宿位。立法會福利事務委員會今（19日）召開會議，有議員指安老院舍宿位長期超額輪候，關注當局有否方法增加供應量，並稱要「等多10年」至2030年，才有公屋項目可供應約5%總樓面面積作社福設施用途，料可額外增加約1萬個宿位，斥進度慢。

議員李慧琼指出，本港安老院舍宿位超額輪候，已不是新課題，關注當局有否作內部檢視，以增加宿位供應量，坦言「依家同市民需求仲有一定距離」。議員梁志祥則指，除安老外，0至3歲的幼兒服務需求同樣殷切，使用率已達100%，惟部分發展中的公屋項目中，欠缺幼兒服務中心，質疑當局並非「追住最有需求的服務嚟做先」。

勞工及福利局副局長何啟明回應指，港府最新一份《財政預算案》公布，將於公營房屋項目增加約5%地積比率，以興建更多以安老院為主的社福設施，又指部分服務「未能立刻咇出黎」。

社會福利署助理署長(策劃及發展)朱頴芝補充，過往公屋項目用作社福設施的面積約為2%，預計增至5%可大幅增加供應量。不過，她指「始終起屋都要10年以上」，加上未來5年落成的項目即將開工，預計由2025至26年開始才有項目達標，粗略估計至2030年，可額外增加約1萬個宿位。

至於幼兒服務方面，何啟明指出，若社福設施的地盤仍處於平整階段，則未能向獎券基金申請撥款，又指有關設施的比例須按《香港規劃標準與準則》興建，未來將透過不同渠道增加服務。