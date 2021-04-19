陳淑莊涉違禁聚令受審　舉報者斥如目無王法

前立法會議員陳淑莊，涉嫌於去年4月違反禁聚令，在旺角一間酒吧與多人聚會，被票控一項參與受禁群組聚集。她與同案被控的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華、及酒吧男負責人陳偉才均否認控罪，案件今（19日）在九龍城法院開審。目擊市民作供時，批評有人在疫情下無視禁令在酒吧聚集，形容是「好離譜」，又聲稱因陳淑莊是敏感人物，為了保護自己身份，故在報警時用上虛假姓氏。

今天案件甫開庭時，控方向裁判官表示，會依賴一名姓吳男子的證供作證據，惟警方曾親自派送證人傳票給吳，並向他解釋傳票的法律效力。惟吳拒絕簽收文件，又表明不會出庭作供。裁判官考慮後，向吳發出拘捕令。陳淑莊及林瑞華現各被票控於2020年4月2日與4月3日間，在大南街27至31號地下1及2號舖「HANDS」酒吧參與受禁群組聚集。至於「HANDS」酒吧負責人陳偉才則被票控2罪，指他於同日同地，營運有受禁群組聚集進行的地方，並明知而容許該聚集進行；以及作為餐飲業務負責人，容許某人在進入「HANDS」酒吧前，未有先為該人量度體溫，及在酒吧內容許多於4人同坐一桌。

目擊證人潘美美出庭作供指，當晚11時許，她與3名友人相約敍舊，後來他們分成兩組，其中2人光顧涉案酒吧，她則和另一人到毗鄰的糖水舖，並坐在設於店外的座位進食。期間潘見到約30人陸續抵達酒吧，「有啲揸車有啲行嚟」。其後她又見到酒吧外有人吸煙和談天，間中傳來笑聲，形容現場氣氛「好熱鬧」。出於好奇心，她走到酒吧對面馬路觀察，見到酒吧的人「行嚟行去」。

潘表示當時疫情已爆發，也曾出現酒吧群組，稱「唔敢相信限聚令下有咁多人，酒吧又畀佢哋入，好離譜，立咗例都好似目無王法咁」，遂決定報警。警方抵達前，她看見陳淑莊進入酒吧，現場傳出起哄及歡呼聲。潘接受盤問時，承認當日向警方自稱姓黃，約3星期後落口供時才道出真正姓氏。她解釋當時時局混亂，而陳淑莊又是敏感人物，故選擇保護自己身份，形容這屬人之常情。