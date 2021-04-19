女生認藏汽油彈圖損毀財產　押後下周五判刑

5名男女涉嫌於前年11月在灣仔一單位藏有逾百枚製成及半製成的汽油彈，被控一項串謀縱火罪，及一項屬交替的管有物品意圖摧毀或損毀財產罪，案件今天（19日）在區域法院提訊。其中一名女被告承認交替控罪，還押至4月30日判刑。

涉案5名被告依次為鄭錦輝、楊泳茹、丘建威、莫禮滔及黃建棋，年齡介乎19至24歲，他們同被控於2019年10月30日至11月2日，與租用涉案處所的Wing Long Wong及其他人，無合法意圖而一同串謀用火摧毀或損毀屬於他人的財產，即在同年11月2日當日在示威活動中以汽油彈摧毀或損毀財產。交替控罪則指5人在11月2日於灣仔堅拿道西10號冠景樓4樓一單位，保管或控制59枚汽油彈、79瓶載有白色廢棉的玻璃瓶含柴油及畢丙醇液體等，意圖使用以摧毀或損毀他人財產。現年23歲的女學生楊泳茹今天承認交替控罪，其餘被告則押後至5月14日審訊。

案情指警方在2019年11月2日在涉案單位外監視，下午3時決定採取行動。當時單位外有濃烈的汽油味，警員在單位外揚聲表露身份，沒有回應後破門而入。警方破門後，發現楊泳茹與另外3名人士在該單位向下層逃走。樓下一名外籍住客，指他們從露台衝入其單位，亦一度要求留在單位內，但被住客拒絕。警方其後拘捕楊與上述3人，楊在警誡下保持緘默。警方事後在該單位中搜出92項證物，包括涉案汽油彈、玻璃瓶、及胡椒噴劑。