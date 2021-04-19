港府把關不力致變種病毒襲港　「清零」無望　通關遙遙無期

港府無心「清零」致新冠肺炎疫情肆虐逾年，近日疫情稍為緩和、有通關希望之際，近日卻爆出本地變種病毒個案，一向凡事慢半拍的港府成罪魁禍首，未有聽從專家所言及早收緊外防措施，更遲至明天(20日)才禁止「疫國」印度、巴基斯坦及菲律賓的航班來港，讓本港再一次通關無期。有專家認為「清零」的定義為連續28天、即橫跨兩個潛伏期無出現本地個案，不計輸入個案。惟輸入個案亦不能忽視，批評當局面對變種病毒株欠果斷，敦促勿再坐以待斃；有議員亦批評港府應變慢，外防輸入把關不力。

港府任由輸入病毒攻港已非首次，早於去年5月最有望「清零」的時候，當局讓船員及機組人員獲豁免檢疫到港，致病毒流入社區，觸發疫情爆發，掀起第三波。本地疫情近日原已沉寂，惟上周六卻出現首宗本地變種病毒個案，一名29歲印度裔男子在杜拜來港，在檢疫酒店完成21日隔離後，竟事隔8日才確診新冠肺炎，更被驗出帶有N501Y變種病毒株。與他一同居於佐敦伯嘉士大廈的女友人亦相繼確診，同樣帶有變種病毒，至今累計2宗本地變種病毒個案。

面對近日僅出現零星本地個案，接近「清零」關口之際，卻因港府無能未遏止變種病毒輸港，致疫情隨時反彈，呼吸系統專科醫生梁子超認為，當局不能束手待斃，他指現時低風險地區如澳洲、新西蘭等，早在疫情初期已源頭堵截輸入國，包括向高風險地區發出旅遊警示，呼籲國民不要前往，及早開始定點酒店隔離，不接受家居隔離，令輸入個案流入社區的機會大大減少，本港如欲「清零」，一早應效法。

他認為當局在去年5月最有機會「清零」的時候錯失良機，形容近日情況與當時類似，警告港府不能重蹈覆轍，要從錯誤中學習，尤其今後兩星期都無長假期，是把握「清零」的好時機，必要時需果斷向「疫國」發出停飛的禁令，再視乎疫情發展恢復相關航運。議員葛珮帆批評當局應對變種病毒株個案反應慢，並指輸入個案把關不力致疫情反彈已非首次，當局仍然未有正面回應，她促請政府立即檢視及收緊防疫入境措施，以防再有變種病毒流入社區。