禁菲客機來港14日　料少逾千外傭供港　業界批港府零溝通

業界表示疫情下能來港的外傭減少，外傭對僱主提供的要求更多。

新冠肺炎疫情全球肆虐，為防止新變種病毒入侵，政府昨晚宣布將於明日（20日）起禁菲律賓客機來港14日，加上當地疫情持續，本港僱主招聘外傭更見困難。有業界人士批評，港府未有跟業界溝通，又對建議充耳不聞，僅於昨晚向中介公司、僱主發電郵提醒有封關可能，直斥「純粹為做而做」。

對於本港禁止菲律賓的民航客機來港14日，香港僱傭公會主席陳東風預計將有1,500至1,800名原本來港的菲律賓傭工無法赴港，對僱主影響很大。他直言，早前政府公布收緊航班「熔斷機制」，大家都有心理準備會有此情況出現，只是不知何時，較擔心菲律賓14日後能否控制疫情，若是再次大爆發，則影響甚大。

他透露指，由於菲律賓當地疫苗數量較少，外傭於接種工種僅排名第10，故早於3月中曾向港府提議，向菲律賓已獲聘的外傭捐助疫苗，預計涉及最多約20,000名外傭，業界就事件分別約見菲律賓駐港總領事館的官員，以及去信特區政府，菲律賓方面對建議表示歡迎，並與業界開會商議，惟港府僅書面回覆指「已轉交相關部門」後就未有回音。

他補充，疫情下能來港的外傭減少，供不應求下聘請愈見困難，外傭亦變相有力叫價更高，有3成外傭要求薪金高至5,000至5,500港元，較外傭最低工資4,630港元高出8%至18%，預期禁飛持續的話，人工會進一步上調至5,500至6,000港元。

他又指有不少外傭於尋找新僱主時，會有更多「要求」，如要提供獨立房間，變相令不少需要外傭照顧、居住環境難以提供獨立房間的市民更難聘請外傭。