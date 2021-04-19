斥《蘋果日報》報道造假　團體促取締發表及出版權

壹傳媒旗下《蘋果日報》的報道手法一直為詬病，今日(19日)有團體到政府總部遞交請願信，要求政府依法取締《蘋果日報》的發表權及出版權，並針對其所有營運「主腦」進行查處。下午約1時45分，團體一行4人在金鐘海富中心附近的天橋下，舉起「自編自導毒蘋果，作假害人要取締」、「蘋果假新聞，人所共知」等的標語牌，並步行至政府總部門外，在場有警員維持秩序。

一行4人高呼「蘋果假新聞」、「政府不檢控，公義何在」等口號，政府在下午約2時10分派員接收請願信。「反黑金＆反港獨關注組」主席黃引祥表示，近年有部分傳媒的報道內容弄虛作假，其中壹傳媒旗下《蘋果》弄假程度匪夷所思，指其「恒常地製造矛盾、仇恨、歧視、誹謗，及發放虛假消息煽動，蠱惑人心煽惑仇中情緒」。

黃又指，在前年(2019年)的修例風波中，壹傳媒是「推波助瀾的重大推手」，直接衝擊香港法治及新聞界忠實持平報道的底線。他希望通訊事務管理局主動出擊，嚴懲違規傳媒維護公眾利益，並要求政府面對新聞界弄虛作假的情況，剔除以假文宣毒害國家及香港的傳媒機構。