廉署起訴Tesco前高級採購經理　涉就廚具訂單收賄300萬元

廉政公署﹙19日﹚落案起訴一名跨國食品雜貨零售商前高級採購經理，控告他涉嫌從一名廚具供應商收取非法回佣共逾300萬港元，以向對方發出訂單。被告已獲准保釋，將於明日﹙20日﹚在觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告甄民傑，46歲，為Tesco International Sourcing Limited前高級採購經理，被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

甄於2005年加入Tesco Sourcing，並於2015年晉升為高級採購經理。他負責為Tesco Sourcing的母公司向供應商發出廚具訂單。

控罪指被告涉嫌於2014年4月至2019年12期間，與2人一同串謀，即Tesco Sourcing一名廚具供應商高層人員及將該供應商介紹予Tesco Sourcing的一名中間人，使被告無合法權限或合理辯解，從該2名人士接受逾300萬港元，作為被告向該供應商發出購貨訂單的誘因或報酬。