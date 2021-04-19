診所展示醫學美容廣告招牌違專業　西醫殷錦新失德除牌緩刑

西醫殷錦新被控在2016年於其位於元朗的診所，在其名片、招牌、告示或廣告展示醫學美容訊息，今日(19日)在醫務委員會展開聆訊，最終裁定殷專業失德，並除牌2個月及緩刑1年。

案情指，醫委會在2016年6月收到投訴，指殷的診所外，其名片、招牌(signboard)、告示或廣告展示醫學美容的推廣訊息。而根據投訴信附上的照片，看到殷的診所外，右邊有一個流動展示裝置，展示了可由醫生操作的美容治療機器，以及治療的好處，包括「風靡全球……第三代HIFU儀器」、「溶脂塑身，塑造滿意曲線」，並附有1名女模特兒的面容照片，及寫有治療「前、後」字眼。

另外，診所左邊亦有大型展示牌，顯示診所可提供的醫療服務，同樣有1名女模特兒的面容。在「醫學美容」字樣下，展示着暗瘡治療、光學皮膚護理、肉毒桿菌去皺、透明質酸塑臉等等字眼。而殷的卡片亦附有醫學美容、嚴重暗瘡、HIFU無創拉皮等字眼。

聆訊小組指出，「風靡全球……第三代HIFU儀器」、「溶脂塑身，塑造滿意曲線」等字眼及展示模特兒的面容是推廣的材料，目的是為吸引病人，但這些推廣材料違反了醫生的專業，並將殷提供的服務視為商業活動，故裁定殷專業失德。

小組續指，因被告紀錄良好，且認罪，並在2018年7月已更改名片及診所外招牌的內容，因此判被告除牌2個月及緩刑1年。