蘇富比兩場藝術拍賣斬獲11.5億　朱德群《盛世雪》逾2.2億元成交

香港蘇富比的「神品：超越時空的大師之作」及「超限界：現代藝術晚間拍賣」兩場晚拍結束，總成交額高達11.5億港元，當中「神品」的5件拍品全數拍出。全晚最高成交拍品是朱德群的《盛世雪》，以229,568,000港元成交，為估價近3倍。此外，兩場拍賣共誕生4件億元拍品，分別為常玉《裸女與北京狗》、畢加索《鬥牛士》、朱德群《盛世雪》、趙無極《13.02.62》。

「神品：超越時空的大師之作」的總成交額為373,953,000港元，刷新西方巨匠的亞洲拍賣紀錄，畢加索的《鬥牛士》以139,946,000港元成交，阿爾伯托・賈柯梅蒂的《立柱上的半身小像》則以25,585,000港元成交。

「超限界：現代藝術晚間拍賣」方面，總成交額為771,141,400港元，蘇富比連續兩年刷新朱德群的拍賣紀錄，朱德群《盛世雪》由4名競投者共逾70口叫價爭持，歷時20分鐘，最終以229,568,000港元成交，接近估價3倍。梅忠恕《芳小姐的肖像》以24,375,000港元成交，刷新該藝術家及越南藝術品拍賣紀錄。