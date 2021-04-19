休班警促戴好口罩反被辱罵　港鐵向爆粗區議員發擬檢控通知書

大埔區議員黃兆健昨(18日)於社交媒體Facebook(Fb)發文，指乘坐地鐵時被一名休班警員指其未有載好口罩及「黑暴」，最後他因在港鐵範圍說粗口，遭車站職員向他發出擬檢控通知書。警方回應指，該名休班警員懷疑黃違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）條例》（第599I章），表露警員身份並要求黃妥善佩戴口罩，惟對方不合作並向其使用粗言穢語才報案。港鐵則回覆有關個案將交由港鐵法律部門跟進，如決定提出檢控，將會由法庭審理。

黃在貼文表示，昨日乘坐地鐵時被休班警員同港鐵職員圍住，不讓他轉車。及後有數名軍裝警趕及，將他帶到站長室，稱要向其發出告票，原因為他在港鐵範圍說粗口，質疑警員與港鐵職員打壓政治人物。

警方就事件回覆本網查詢表示，警方昨午約4時10分接獲一名休班男警務人員報案，指一名男子於一東鐵線列車上未有妥善佩戴口罩，懷疑違反第599I章。該名休班警員表露警員身份並要求該名男子妥善佩戴口罩，惟對方不合作並向該名休班人員使用粗言穢語。人員接報到場，向該名23歲男子就違反第599I章發出口頭警告。

港鐵發言人回應事件時指，昨午約4時10分，在東鐵線一列由沙田站往大圍站的列車上，有人按動緊急通話器，列車到達大圍站時有車站職員到場了解，見到車上有乘客發生爭執，職員請他們落車處理。事件涉及一名乘客投訴另一名乘客無適當地佩戴口罩，並向其講粗言穢語，當時有第三名乘客見到有關情況，故向黃發出擬檢控通知書，

發言人指強調車站職員當時係按既定程序一視同仁處理事件，職員基於當時掌握的資料，向黃發出擬檢控通知書，指他涉嫌違反港鐵附例第28H(1)(a)條「任何人不得在港鐵範圍內用任何威脅性的語言或粗言穢語」，條例最高刑罰為罰款5,000港元。