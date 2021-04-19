轟外相藍韜文為黎智英幫腔　團體到英領館抗議干預港司法獨立

有團體到英國駐港領事館外抗議，譴責英國政府干預香港事務。(陳嘉順攝)

壹傳媒黎智英上周五（16日）被判罪成入獄，海外政界人士相繼發聲向港府施壓。其中英國外相藍韜文發表聲明，促請香港停止起訴民主支持者，形容有關起訴「是不可接受，必須停止」。今日(19日)再有團體到金鐘英國駐港領事館外抗議，譴責英國政府干預香港司法獨立，強調香港不是英國殖民地，英國政府無權干預香港司法。

的士司機從業員總會多名成員到金鐘英國駐港領事館抗議，指香港回歸中國以20多年，但英國政府從未停止過干預中國香港事務，近年還讓持有英國國民(海外)護照(BNO)旅遊證件旳港人，可以申請居留英國，做法嚴重違反中英聯合聲明，而對「818案件」中，黎智英、李柱銘等人被控非法集結罪成後，藍韜文隨即發表干預香港司法言論。

該會斥藍韜文在香港事務上無權指手畫腳，又指香港在1971年英國殖民時代，香港一批學生在維園和平集會，抗議日本佔領釣魚島，卻被港英政府粗暴驅趕，還用警棍打傷不少學生導致倒地，因此要求英國政府停止用「雙重標準」對待香港，還要藍韜文必須立即向香港市民道歉。

而在集會抗議期間，不少路過的士同業，響按支持反對英國政府干預香港。