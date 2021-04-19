政府暫緩引進阿斯利康疫苗　今年內不供應澳門

澳門政府決定暫緩引進已訂購的阿斯利康疫苗，今年內不會供應澳門。

由英國研發的阿斯利康新冠疫苗副作用令人憂慮，歐美多個已展開接種的地區接連出現血栓個案。澳門衞生局今日(19日)表示，因應新冠疫苗供應充足，政府決定暫緩引進已訂購的阿斯利康疫苗，今年內不會供應澳門。

衞生局疫苗接種協調員戴華浩指，當局一直與阿斯利康藥廠和供應商保持聯繫，由於疫苗暫緩供應澳門，並不涉及更改協議和取消訂單，故不存在違約，正與供應商協商供貨日期，能否推延至明年供澳。

他又稱，至今引進的3批由內地及德國研發的BioNTech復必泰新冠疫苗中，第1批將於6月到期的疫苗因涉及瑕疵需要封存，而另外2批共約5萬劑疫苗均在8月到期，按每天使用約500劑復必泰計算，5萬劑疫苗剛好能在限期前使用。同時，當局將與供應商商議，每次小批量疫苗進口澳門，以減少疫苗過期數量，造成浪費。

對於接種新冠疫苗後的保險賠償問題，戴指出，若接種疫苗後死亡或嚴重傷殘，保險公司才會賠償，但如果只是不良事件或副作用，則不屬賠償範疇，而政府仍會負責相關醫療費用。

此外，衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，香港出現的2宗本地感染變種新冠病毒個案，屬同一感染群組，當局會密切監察香港疫情變化，並指若變種病毒在香港社區擴散，不排除會調整香港入境澳門的防疫措施。