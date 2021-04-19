譚得志指煽動罪過時反言論自由　求終止聆訊

人民力量成員「快必」譚得志，涉嫌多次擺街站時高喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等14項控罪，案件將於今年5月在區域法院開審。譚早前質疑區院無司法管轄權審理此案，法官其後駁回他的論點，下令將案押後至今天（19日）繼續處理辯方終止聆訊的申請，而法官聽罷雙方陳詞後，就決定押後至4月26日裁決。

案件今續由《港區國安法》指定法官陳廣池處理。辯方陳詞指，相關的煽動文字罪行條例違反《基本法》，並指條例中的「煽動意圖」定義含糊，不但未能達到《基本法》依法規定的標準，且不合比例地限制言論自由。辯方又指以前訂立相關煽動法律，是為了保護政權不受人非議，但現今社會言論自由被看重且有憲法保障，政權已不再處於特殊地位可以免受批評。而以強烈語氣來批評政府，不代表鼓勵他人用暴力來解決問題，憤怒與不尊重政權的言論乃有着分別。

辯方又指出，控方後期加控的串謀煽動罪，是為了令案件能合理地被轉介區院審理，認為控方此舉屬濫用程序。辯方亦要求控方釐清煽動文字罪行的指控詳情，若未能釐清便應擱置檢控，否則會對被告造成不公。控方就回應則指控罪清晰，而煽動文字屬國家安全罪行範疇，需在基本權利與國安之間取得平衡，在維持公眾秩序及香港繁榮穩定的情況下，公共利益會凌駕於言論自由的權利。

今天聆訊期間，有旁聽人士向被告揮手以示支持，法官就表示法庭乃莊嚴處所，是捍衞法治及司法的場合，並非予人手舞足蹈的場所，着旁聽人士尊重法庭及為被告辯護的辯方律師。