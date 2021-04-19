醫療集團及負責人涉管有假疫苗　案件明天開審

有醫療集團被搜出偽冒的「加衛苗9合1子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）」，接種後有機會增加死亡風險，該公司去年打算認罪，其負責人則一度獲撤控。主任裁判官錢禮於去年審理該案時明言不能接受律政司的決定，律政司經進一步諮詢法律意見及重新分析證據後，擱置撤控的決定。案件原定今天（19日）在東區法院開審，惟裁判官鄭紀航在開審訊批准控辯雙方探討以審訊之外的方法處理案件，但雙方最終無法達成共識，案件明天開審。

港健醫療集團及其唯一董事張維瑄（55歲）各被控「管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途」，指2名被告於2019年7月11日，在銅鑼灣廣場2期19樓06-07室管有6支九合一加衛苗疫苗，該等貨品均已應用虛假商品說明「MSD」，即指明為製造的人。

2名被告均否認控罪。承認事實指，海關及衞生署當日派人突擊檢查該中心，結果在該中心搜出430支正牌加衛苗，另有6支同樣的針筒，但裏面的液體並非由藥廠提供的原廠疫苗。

裁判官鄭紀航今天在案件開審前表示，審訊是一場零和賽局、「一定有風險，到底係贏晒定輸晒呢」他又問：「會唔會有啲更好嘅方法，不用零和呢？」