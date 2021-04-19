境外網站交易經香港轉運　上海海關破走私鑽石集團拘20人

上海海關近日聯合多地部門，先後在北京、廣州、上海等地同步展開打擊鑽石走私專項行動，拘捕20人。犯罪團夥涉嫌通過境外網站與賣家聯繫，下單後通過中間人將鑽石寄到香港，再安排水客走私入境。

內地官媒周一（19日）報道，海關、公安等部門在上周四（15日）聯合行動，並派出了110多名警力，前往上海市黃浦區的一處商業大廈，突擊搜查涉案的珠寶公司，現場查扣涉嫌走私進境鑽石84顆、鑽石製品252件以及碎鑽等187包。經初步查證，自去年7月至今，涉案珠寶公司夥同廣州的水客頭目陳某等人，從香港走私鑽石入境，案值約4,200萬元人民幣（約4,998萬港元）。

林某表示，他通過境外鑽石交易網站聯繫賣家，決定要購買的鑽石後，對方便會幫他寄至香港。由於走私鑽石價格昂貴，大量貨款都是通過地下錢莊轉匯，國內買家按照約定的匯率通過多個銀行帳戶向廣州的中間人支付人民幣，後者再向境外供貨商支付美元。鑽石寄至香港後，由水客組織司機或利用其他貨物中夾帶等方式走私入境，再通過國內速遞寄至客戶手中。