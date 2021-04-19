前行政署長蔡潔如出任廣播處長顧問　就落實檢討報告建議提意見

前行政署長蔡潔如今日（19日）起出任廣播處長顧問，香港電台下午已透過內部電郵，通知員工有關人事安排。另外，又聘請張恩慈為高級管理人員，負責特別支援，上星期一已經到職。據了解，廣播處長顧問及高級管理人員均屬新設職位。東網記者正向港台查詢。

蔡潔如曾在多個決策局及部門工作，她在2012年起出任行政署長，在任期間，於2014年爆發「雙學三子」周永康、黃之鋒及羅冠聰衝擊政府總部東翼前地事件，其後為免政府總部被癱瘓，更一度關閉東翼前地，及後再重新開放，而收緊東翼前地集會限制的決定，於2018年更被高等法院裁定違憲，政府其後提出上訴。

蔡潔如於2019年4月8日展開退休前休假，現任運輸及房屋局副秘書長(房屋)兼房屋署副署長(策略)梁悅賢接替其行政署長一職。

港台發言人回應查詢時指，港台按既定機制安排人手，落實《香港電台的管治及管理檢討報告》（《檢討報告》）的各項建議。「廣播處長顧問」是一個有時限的短期兼職合約職位，主要職責是就落實《檢討報告》中關於編輯管理及投訴處理機制方面，向廣播處處長提供意見。

另外，港台亦會開設數個其他職位，包括高級經理(特別支援)，協助執行《檢討報告》的建議。廣播處長會繼續與港台管理層及所有員工，一同全面落實《檢討報告》的建議，並按照《香港電台約章》提供公共廣播服務。