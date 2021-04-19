中環中央廣場診所女護士帶變種病毒　同大廈職員急檢測

本港出現首宗本地變種病毒個案的新冠患者，其女友人同樣被驗出帶有變種病毒，且為中環雲咸街60號中央廣場的「Optimal Family Health」診所任診所職員，政府今（19日）日下午於中央廣場對出的雲咸街設立臨時檢測站，讓曾到訪該處的人士進行檢測。

今午約4時半，有一輛警車到達現場，在中央廣場對出的一段路放置「雪糕筒」，至下午5時現場有約30至40人排隊，身穿防護衣的職員及大廈職員在場協助。

葉先生在該大廈的29樓工作，他表示平日皆會帶午飯上班，亦有接種第一劑由內地研發的科興疫苗，並沒有過分擔心被感染，稱「擔心唔嚟嘅呢啲嘢」。他又稱，自己出入廣場時皆有使用「安心出行」登記，惟該應用程式未有通知其進行檢測，他是自同事口中始得悉事件。

彭太與兒子到場進行檢測，她表示自己的兒子在上周四（15日）到中央廣場看牙醫，認為進行檢測可盡公民的義務。問及會否擔心感染變種病毒，她稱由於自己在兒子看牙醫的過程中全程戴口罩，而該診所的所有職員皆有採合適的防護措施，因此並未有過分擔憂。

衞生防護中心今日表示，該名31歲確診女子沒有外遊史，曾接待客人及為病人抽血，中心已安排與該確診個案有密切接觸的診所職員和病人到檢疫中心進行檢疫。該大廈已於昨日（18日）被政府納入強制檢測公告，任何在3月29日至本月18日期間曾身處該廣場的人士，須於本月20日或之前接受檢測。