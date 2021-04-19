施工損地下電訊設施每年最多逾20宗　政府擬修例訂刑事責任

香港科技一日千里，促進公共流動服務，包括5G流動服‍務，立法會資訊科技及廣播事務委員會今(19日)召開會議，政府為了阻遏因疏忽而導致地下電訊設施損毀，建議修訂《電訊條例》，訂立新的刑事法律責任，如在施工前沒有採取合理措施而導致電訊服務中斷，可罰款最高20萬港元及監禁1年。

有議員問到一年發生事故的次數，通訊事務總監梁仲賢表示，根據路政署資料，每年由數宗至20多宗不等，但指有營辦商向他們反映，因事故影響少，不時不會上報，故他相信實際情況應較嚴重。議員葛珮帆表示，地下設施被破壞可大可小，而電訊或涉及國家安全，認為監禁1年的阻嚇力不足夠。商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文指，現時修例是為維修工人而設，因現時未有刑事罰則，若有破壞只可隨民事索償，其他人肆意破壞則有刑事法例涵蓋。

另外，葛珮帆又建議電訊商可提供不具名數據供作研究用途，但早前政府因「難以保障個人私隱未有考慮」，她指可以從地區知道最多人流、車流等資訊，又指外國有辨認公共數據，然後開放數據，改善公共交通措施時可作參考，她認為此舉有助本港成為智慧城市，但其建議多年亦未被回應，表示失望。梁卓文表示，明白議員關注，但認為市民對私隱關注大，現仍未向大眾清楚解說在私隱上如何有保障，又指數據並非屬於政府，而是屬於電訊商，但稱會嘗試與業界溝通。