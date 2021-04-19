議員斥港府食古不化拒接納良方　促再考慮東方貓狗善終園藍圖

本港愛護動物人士眾多，但近年虐待動物情況甚為嚴重，港府口口聲聲重視動物，即使提出修訂《防止殘酷對待動物條例》，但東方報業集團(下稱東方)深入探討流浪貓狗問題後，向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬一條龍服務，政府至今仍然忽視建議，依然故我。有議員狠批港府思想食古不化，既漠視良方且不聞不問，亦未能提供好主意，令人非常失望，處事盡顯官僚作風，要求政府再次考慮建設善終園的建議。

立法會研究動物權益相關事宜小組委員會主席陳克勤形容，「貓狗善終園」供動物生養死葬的建議十分好，只要覓得適當用地就已經可以做到，例如一些復修後的堆填區亦可改建成為合適園地，既可處理流浪貓狗領養問題，亦能解決死後的處理問題。他又認為建立「貓狗善終園」亦能作為教育作用，讓市民了解動物的重要性。

李批評，港府不應以「土地問題」就將如此良方拒絕，「動物權益上，政府都係踢一腳先郁，目前對如此前衞建議，港府都是被動。若希望動物福利和權益能有大躍進成果，這些官員思維一定要改變才行。」