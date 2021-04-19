議員讚東方發揮第四權　報道油塘空氣污染後　混凝土廠終回應

《東方日報》(下稱東方)今日(19日)頭版報道政府規劃差，混凝土廠太近民居，再加上大量水泥車頻繁進出，造成空氣污染，令油塘逾10萬居民日日吸塵，促政府關閉廠房。在報道刊出後，混凝土廠才作書面回覆，一直跟進事件的立法會議員兼觀塘區議員柯創盛強調此舉顯示東方發揮第四權的作用監察政府，能引起社會大眾的關注，同時質疑混凝土廠表示改善廠內廠外項目是否反映實況，對政府監管混凝土廠不力感到憤怒。

柯創盛指一直希望直接向混凝土廠反映意見，卻未能聯絡上，直至東方刊出頭版報道後，隨即透過電郵收到混凝土廠不具名行政總裁的來信。

該混凝土廠負責人在回覆指出，過去已投放大量資源改善廠內廠外情況，惟他亦同時承認「效果不太明顯，如同杯水車薪」，又指效果不太明顯原因在於該處「主要仍是工廠、物流站，回收場及地盤」，認為污染源頭並不只該處三個持有SPL牌照而要受監管的廠方，「污染源頭絕對比三個多很多」，因此他認為「簡單歸咎受監管的行業及監管機構，有欠公道。」又指混凝土廠自2020年起已沒有被相關部門作出檢控。

惟柯創盛於東方刊出相關報道前兩日，即4月17日，再收到油塘市民報料，指當日混凝土廠運作期間再令大量渾濁塵土飄揚在空氣。而在今日更有大量混凝土廠用的工業添加劑堆放在附近馬路，導致混凝土廠外的公家路嚴重大塞車，反映出情況其實一直未有改善到，亦未達到附近油塘居民能夠接受的程度。

柯認為即使混凝土廠自2020年未有再被檢控，也並非代表混凝土廠情況有所改善，相反只是政府監巡查及檢控不力造成的「幻象」。他續指，無論空氣及環境污染對居民已造成嚴重困擾，促政府盡早回頭是岸，為油塘規劃失當亡羊補牢，避免令社會不同持份者，因為政府失誤而矛盾激化，令社會產生更大怨氣。